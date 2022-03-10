خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي

نضع بين أيديكم خلاصة تحليلات الصحف الغربية

حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي.

حقائق: كيف يمكن أن يؤثر الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي، بقلم آن سفير، جونيل مارتوليندسي دونسموير، رويترز، 25-2-2022:

يمكن الشعور بتأثير الصراع في اوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي بطرق مختلفة، فالسعر المرتفع الذي يدفعه الناس مقابل البنزين في المضخة سيؤدي إلى ضرر كبير على ثروة الأسرة الأمريكية. ارتفعت أسعار النفط في أعقاب الهجوم، حيث وصل سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. قد تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة على ميزانيات المستهلكين وتضيف المزيد من الضغط على التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته.

قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon ، إنه إذا ظلت أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل، فقد ترتفع تكاليف الطاقة للأسر الأمريكية بمقدار 750 دولارًا في المتوسط ​​هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما يترك لهم أموالًا أقل للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى. وقال داكو إن هذه النفقات المضافة قد تكون عبئًا أيضًا على النمو الاقتصادي، الذي يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى رفع التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية هذا العام وإبطاء النمو الاقتصادي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في الساعات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من تعافيها بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على روسيا، "في غياب أي تحسن في الوضع (في أوكرانيا)، فقد يتعين عليها مواصلة العمل" ، كما كتب موقع Capital Economics جوناس جولترمان.

ويؤدي أي انخفاض - على الورق على الأقل - إلى تآكل الدعامة الأساسية لثروة الأسرة الأمريكية، ومن المحتمل أن يوجه ضربة لثقة المستهلك ويقضي على الطلب. بعد انخفاض أولي في بداية الوباء، تضاعفت قيمة الأسهم، وتضخم حجم الحيازات المباشرة من الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة لتشكل حصة قياسية من ثروة الأسرة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي للكونجرس: الغزو الروسي لأوكرانيا له تداعيات "غير مؤكدة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي، بقلم راشيل سيجل، ذا واشنطن بوست، 2-3-2022:

أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين يوم الأربعاء أنه مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن "التداعيات على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة إلى حد كبير" ، مما يضيف إلى التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في معالجة التضخم ورعاية الانتعاش الأوسع نطاقًا.

قال باول أيضًا أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إنه يؤيد رفع سعر الفائدة بشكل معتدل في الاجتماع القادم في منتصف مارس، مضيفًا أنه "يميل إلى اقتراح ودعم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس". ارتفع التضخم بالفعل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة للمستهلكين الأمريكيين وتداعيات ذلك على النظام المالي العالمي.

مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وافقت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى يوم الثلاثاء على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتها في محاولة لخفض التكاليف. وأشار باول أيضًا إلى مخاوف بشأن النقص المحتمل في القمح والذرة وكذلك غاز النيون والبلاديوم المعدني. قال بوستيك: "كل الاضطرابات التي نعيشها اليوم ستؤدي فقط إلى تفاقم حالة عدم اليقين هذه". "لقد أصبح عملنا الشاق أكثر صعوبة."

بينما يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياته، يشعر الأمريكيون بالتشاؤم بشأن الاقتصاد. التضخم هو أحد أكثر الطرق الملموسة التي يراها الناس ويختبرونها، وهو يؤثر على تصنيف موافقة الرئيس بايدن. غالبًا ما يروج البيت الأبيض للنمو القوي للوظائف في عام 2021 ومكاسب الأجور للعمال ذوي الدخل المنخفض كعلامات مميزة للتعافي من الوباء. لكن التضخم قلب تلك الصورة الوردية رأسا على عقب.

هناك ثلاثة أسباب تجعل الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة على الرغم من التضخم وغزو روسيا لأوكرانيا، بقلم جايسون لالجي، business insider، 8-3-2022:

يتسبب التضخم وحرب روسيا مع أوكرانيا في تعطيل الاقتصاد العالمي، لكن من المرجح أن تصمد الولايات المتحدة أمامه، حتى مع إعلان بايدن حظر النفط الروسي يوم الثلاثاء.

استمرت أسعار النفط في الارتفاع منذ أن بدأت روسيا في التهديد بغزو أوكرانيا، مع ارتفاع التكاليف بعد أن أوفت روسيا بوعودها في نهاية الشهر الماضي. أوضح مراسل الأسواق المالية سام رو في رسالته الإخبارية يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار الغاز يضرب الأمريكيين في المضخة، ومن المرجح أن يزيد الحظر الوشيك الأمور سوءًا، ولكن بخلاف ذلك، من المرجح أن يظل الاقتصاد قوياً.

قال رو إن التضخم والعواقب الاقتصادية للحرب قد تبطئ النمو في الولايات المتحدة ، لكن هذه العوامل ربما لن تكون كافية لتحريك الركود الاقتصادي والتراجع عن مكاسب التعافي السريع من الوباء، والذي يعد من بين أكثر المكاسب الواعدة التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

من المرجح أن يؤدي نمو الوظائف المتفجر، والمدخرات الزائدة للأمريكيين، والحد الأدنى من العلاقات مع روسيا إلى إبقاء الولايات المتحدة واقفة على قدميها حيث تشعر البلدان الأكثر ارتباطًا اقتصاديًا بروسيا بتأثير قطع الكرملين.

خمس طرق يمكن أن يؤثر بها الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي، بقلم ساراكي راي وسيلفان لين، ذا هيل، 28-2-2022:

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون رداً على ذلك في زعزعة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. لقد أحدثوا أيضًا تغييرًا في سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية والطاقة والمنتجات الصناعية المهمة وسط موجة التضخم العالمية ، وأخرجوا السفر العالمي عن مساره وقادوا التقلبات إلى سوق الأسهم.

فيما يلي خمس طرق يؤثر بها الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمريكيين.

ارتفاع أسعار الطاقة والنفط: ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير يوم الاثنين مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الخامس واستمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات، مع تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل. والأسعار آخذة في الارتفاع على الرغم من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد استثنت حتى الآن قطاع الطاقة، وهو قرار الرئيس بايدن الذي قال إنه فعله من أجل "الحد من الألم الذي يشعر به الشعب الأمريكي في مضخة الغاز".

لكن تييري بروس ، محلل الغاز والأستاذ في ساينس بو باريس في فرنسا، قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن أسعار النفط ستظل "متقلبة للغاية" لأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يقرر في أي وقت خفض العرض ".

وقال أندرو جروس المتحدث باسم الاتحاد في بيان "الغزو الروسي وسلسلة العقوبات المالية المتصاعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها تسببت في توتر سوق النفط العالمية."

مثل سوق الأسهم الأمريكية، يستجيب سوق النفط بشكل سيئ للتقلبات. إنه وضع متفجر، وتذكير قاتم بأن الأحداث في الجانب البعيد من الكرة الأرضية يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف على المستهلكين الأمريكيين ".

ذكرت المجلة أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط تدرس تحرير 70 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ استجابة لارتفاع أسعار النفط الخام. يمكن أن تؤدي قضايا سلسلة التوريد للمزارعين إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يستعد المزارعون في الولايات المتحدة لارتفاع أسعار الأسمدة، التي كانت بالفعل عند مستوى قياسي قبل الصراع.

قيود السفر وارتفاع تكاليف السفر جوًّا: قال أورلاندو إن وقود الطائرات هو أحد أكبر نفقات شركات الطيران، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود قد ينعكس في أسعار أعلى قليلاً.

تقلبات سوق الأسهم: انخفضت المخزونات بشكل مطرد على مدار العام مع حشد روسيا لقواتها على حدودها مع أوكرانيا واستعداد الأسواق لصراع كبير. قد يستمر وصول الحرب والعقوبات غير المسبوقة المفروضة على روسيا في إحداث تقلبات حادة مع توجه القطاع المالي نحو منطقة مجهولة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 7 في المائة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 9 في المائة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 13 في المائة تقريبًا منذ بداية عام2022.

رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أسرع : يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والاختناقات الأعمق في سلسلة التوريد إلى الضغط على التضخم وإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تسريع سلسلة زيادات أسعار الفائدة المعلقة.

التأثيرات "المحدودة" على الاقتصاد الأمريكي للنزاع في أوكرانيا، جولدمان ساكس، بقلم مارك كولاكوسكي، investopedia، 24-2-2022:

تشكل الصراعات الروسية الأوكرانية تأثيرات مباشرة "محدودة" على الاقتصاد الأمريكي ، وفقًا لتقرير صادر في 23 فبراير 2022 من وحدة أبحاث الاقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس. منطقهم هو أن الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتحاربة ضعيفة وأن أسعار الطاقة من المرجح أن تتأثر بدرجة أقل بكثير في الولايات المتحدة منها في أوروبا.

في غضون ذلك ، دفع الصراع مؤشر المخاطر الجيوسياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى مرتفع للغاية. يشير التقرير إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فضلوا تاريخيًا تأجيل قرارات السياسة الرئيسية حتى تهدأ حالة عدم اليقين الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك ، فإن الوضع الحالي يختلف عن السيناريوهات السابقة عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي إما بتأخير تشديد أو حتى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية . هذه المرة ، خلقت مخاطر التضخم "سببًا أقوى وأكثر إلحاحًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتشديد اليوم" مما كان موجودًا خلال الأزمات الجيوسياسية السابقة.

يقدر الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن ارتفاع سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يرفع التضخم الأساسي الأمريكي بمقدار 3.5 نقطة أساس والتضخم الرئيسي بمقدار 20 نقطة أساس ، في حين أنه يخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار أقل قليلاً. يمكن أن يكون الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر إذا أدت المخاطر الجيوسياسية إلى "تشديد الأوضاع المالية ماديًا وزيادة عدم اليقين بالنسبة للشركات".

يرى بنك جولدمان ساكس أن هناك ثلاث "قنوات" للتأثيرات الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني: اضطرابات التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية. هذه القنوات مناسبة لكل من الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن من المرجح أن تكون التأثيرات أقل في الولايات المتحدة.

بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا مجتمعتين يمثلان أقل بكثير من 1٪ من واردات وصادرات الولايات المتحدة، يجب أن تكون التأثيرات التجارية في الولايات المتحدة صغيرة جدًا.

يجب أن يكون التأثير على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة محدودًا أيضًا. تستورد أوروبا الكثير من غازها الطبيعي من روسيا ، لكن الولايات المتحدة مُصدِّر صاف ، وأي آثار غير مباشرة على أسعار الغاز في الولايات المتحدة يجب أن تكون "متواضعة". في غضون ذلك ، يتوقع محللو السلع في بنك جولدمان ساكس تأثير "متواضع" فقط على أسعار النفط ، لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي لأن سوق النفط ضيقة بالفعل. كما أشاروا إلى أن أي زيادة في إنتاج الطاقة المحلية من ارتفاع الأسعار يجب أن تكون أضعف مما كانت عليه في الدورة السابقة لأن الاستثمار في إنتاج النفط الصخري أصبح أقل حساسية لارتفاع الأسعار.

ويحذر التقرير من أن تأثير الصراع من خلال تشديد الأوضاع المالية هو الأكثر صعوبة للتنبؤ. نادرًا ما أعقب أحداث المخاطر الجيوسياسية السابقة تشديد كبير في الأوضاع المالية الأمريكية، لكن المؤلفين يحذرون من أن التاريخ قد لا يكون ذا صلة بالوضع الحالي. في حالة تشديد الظروف المالية وزيادة مستوى عدم اليقين الذي يواجه الأعمال التجارية ، فإن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يتراجع.

حرب روسيا على أوكرانيا لها آثار "غير مؤكدة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقلم أوفونك كولو، موقع الأناضول، 2-3-2022:

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن حرب روسيا على أوكرانيا لها آثار "غير مؤكدة للغاية" على الاقتصاد الأمريكي. وقال جيروم باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "الصراع يسبب معاناة هائلة للشعب الأوكراني". وأضاف أن "الآثار القريبة المدى على الاقتصاد الأمريكي لغزو أوكرانيا ، والحرب المستمرة ، والعقوبات ، والأحداث القادمة ، تظل غير مؤكدة إلى حد كبير".

يتساءل المستثمرون عما إذا كانت الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، إلى جانب العقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة على موسكو ، ستجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تمرير رفع أسعار الفائدة المرتقب في ختام اجتماعه الذي استمر يومين في 16 مارس.

ألمح باول إلى أن البنك المركزي سيمضي قدما في البدء في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع القياسي.

وأوضح "صنع سياسة نقدية مناسبة في هذه البيئة يتطلب الاعتراف بأن الاقتصاد يتطور بطرق غير متوقعة. سنحتاج إلى أن نكون ذكيين في الاستجابة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة".

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تقييمات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، من ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعات التضخم إلى التطورات المالية والدولية.

وقال "ما زلنا نتوقع انخفاض التضخم على مدار العام مع تخفيف قيود العرض واعتدال الطلب بسبب تضاؤل ​​آثار الدعم المالي وإلغاء مواءمة السياسة النقدية".

يجني الاقتصاد الأمريكي فوائد من أزمة أوكرانيا، بقلم جلوبال تايمز، غلوبال تايمز، 3-3-2022:

المستفيد من الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية هو الولايات المتحدة، بينما يبدو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتماشى تمامًا مع مصالح الولايات المتحدة.

أولاً، أدت الأزمة إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى أوروبا التي كانت تشتري أكثر من 40 في المائة من غازها من روسيا. في عام 2021 ، بلغت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي 192.6 مليار متر مكعب ، وهو ما يمثل 81٪ من إجمالي صادراتها. تم نقل الغاز بشكل أساسي عبر خط أنابيب عبر أوكرانيا ونورد ستريم 1، وكلاهما انقطع بعد اندلاع الصراع. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفقة نورد ستريم 2 قد ماتت الآن.

بالإضافة إلى عقوبات SWIFT ضد بعض البنوك الروسية ، ستتقلص صادرات الغاز إلى أوروبا بشكل حاد والولايات المتحدة ، التي سجلت ارتفاعًا في إنتاج الغاز في السنوات الأخيرة، مستعدة لسد الفجوة.

ثانياً، ستقوي الأزمة الدولار الأمريكي وستجذب تدفقات رأس المال العالمية. كل الأزمات الجيوسياسية التي خلقتها الولايات المتحدة أو أثارتها بنشاط على مدى العقدين الماضيين، دون استثناء، عززت عملتها. في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستتعزز قيمة الدولار مما يجعل الولايات المتحدة ملاذًا ماليًا لأن أوروبا لم تعد آمنة.

ثالثًا، عطلت الأزمة التجارة الثنائية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لروسيا. مع انضمام أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة روسيا واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، ستتقلص التجارة الثنائية بشكل كبير وهو بالضبط ما تحتاجه الولايات المتحدة.

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير