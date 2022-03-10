وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا التركية.

وجاء اللقاء قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا لافروف وتركيا جاويش اوغلو وأوكرانيا دميتري كوليبا في فندق ريغنوم كاري بانطاليا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحث وزيرا خارجية تركيا وروسيا، العلاقات الثنائية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو، في تغريدة: "عقدنا لقاءنا الثنائي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبيل الاجتماع الثلاثي".

وتستضيف ولاية أنطاليا جنوب تركيا "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الفترة بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري.

المصدر:يونيوز