النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ولاية أنطاليا التركية.
رمز الخبر: ۶۴۰۸۷
تأريخ النشر: 10 March 2022

وجاء اللقاء قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا لافروف وتركيا جاويش اوغلو وأوكرانيا دميتري كوليبا في فندق ريغنوم كاري بانطاليا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحث وزيرا خارجية تركيا وروسيا، العلاقات الثنائية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو، في تغريدة: "عقدنا لقاءنا الثنائي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبيل الاجتماع الثلاثي".

وتستضيف ولاية أنطاليا جنوب تركيا "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الفترة بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية