انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا

انطلق في ولاية أنطاليا التركية، اليوم الخميس، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا.

بدأ قبل قليل اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا بمشاركة نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو، في فندق ريغنوم كاري عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى جاويش أوغلو في وقت سابق اليوم لقاءً منفصلاً مع كل من كوليبا ولافروف.

ووصل امس الأربعاء، كوليبا ولافروف إلى أنطاليا، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

المصدر:يونيوز