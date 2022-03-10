موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ايقاف مشاركة موسكو في اجتماعات المجلس الاوروبي، وقالت إن "موسكو لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي: استمتعوا ببعضكم البعض، لكن من دون روسيا".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي: "استمتعوا ببعضكم البعض، لكن من دون روسيا".

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن "دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، غير الصديقة لروسيا، وباستغلال أغلبيتها المطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، تواصل خط تدمير مجلس أوروبا والفضاء الإنساني والقانوني المشترك في أوروبا ".

وأضافت الخارجية أن "مسار الأحداث أصبح لا رجوع فيه. ولا تعتزم روسيا تحمل هذه الأعمال التخريبية، التي يقوم بها الغرب الجماعي بما يتماشى مع فرض" نظام قائم على القواعد "ليحل محل القانون الدولي، الذي داسته الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها ".

وخلصت الوزارة إلى أن "روسيا لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا من قبل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى منصة أخرى للتعاويذ حول التفوق الغربي والنرجسية. فليستمتعوا بالتواصل مع بعضهم البعض بدون روسيا".

يُذكر أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أعلن في وقت سابق أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز