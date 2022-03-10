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رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد

هنّأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يون سيوك- يول على فوزه في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، معربًا عن أمله في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۰۸۳
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقال كيشيدا في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس: "أعتزم العمل عن كثب مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لتحسين العلاقات مع سول".

وأكد أن "العلاقة الصحية بين الدول المجاورة ضرورية من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالميين، لاسيما بعدما أحدثت الأزمة الأوكرانية تحولًا كبيرًا في العلاقات العالمية واستمرار كوريا الشمالية في عمليات إطلاق الصواريخ بشكل متكرر."

وأضاف كيشيدا أن "العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تمر بظروف صعبة ولا يمكننا تركها كما هي".

وتراجعت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود منذ أن ألغت سيول فعليًا اتفاقية عام 2015 لحل قضية تاريخية ابان فترة الحرب بين البلدين "نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه".

وأمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 شركتين يابانيتين بدفع تعويضات للعمال المطلوبين سابقًا، وهو حكم رفضته طوكيو باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.

وتصر اليابان على أن سيول، وليس طوكيو، يجب أن تعمل لحل هذه القضايا.

ومع ذلك، أعرب مجتمع الأعمال الياباني عن أمله في التعاون الثنائي الوثيق مع سيول في ظل تولي يون زمام السلطة في كوريا الجنوبية.

المصدر:يونيوز

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