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أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية

اختتمت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أكبر جهاز استشاري سياسي في البلاد، أعمالها صباح اليوم الخميس في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.
رمز الخبر: ۶۴۰۸۲
تأريخ النشر: 10 March 2022

عقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، عقدت اجتماعها الختامي اليوم الخميس.

وحضر الرئيس شي جين بينغ الى جانب عدد من كبار القادة الصينيين، الاجتماع الختامي الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وألقى وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كلمة في الاجتماع.

وأصدر الاجتماع قراراً حول تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقراراً بشأن كيفية التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين منذ الدورة السنوية السابقة، وتقريراً حول مراجعة المقترحات الجديدة، وقراراً سياسياً بشأن الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

المصدر:يونيوز

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