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لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية

اعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، انه تحدث ليلة أمس الاربعاء، عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن موسكو أبلغت مينسك بالوضع في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية .
رمز الخبر: ۶۴۰۸۱
تأريخ النشر: 10 March 2022

وأصدر لوكاشينكو تعليمات للمتخصصين البيلاروس لتوفير الطاقة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وفق ما جاء في بيان للرئاسة البيلاروسية.

وجاء في البيان أن "رئيس الدولة قال إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأطلعه نظيره الروسي على الوضع في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وأضاف لوكاشينكو: "لكن يمكننا أن نرى بأنفسنا، وبياناتهم تتوافق مع بياناتنا: تم قطع إمدادات الطاقة عن محطة تشيرنوبيل. تفهمون جيدا أن المحطة نفسها تنتج الكهرباء، ولكنها أيضا تستهلك الكثير من الكهرباء من أجل التشغيل."

يذكر أنه نتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل (المتوقفة) وزابوروجيا (العاملة).

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس البيلاروسي أن مينسك لا يمكنها السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات المسلحة الروسية.

وتابع لوكاشينكو: "حتى لا يتمكنوا (الأعداء) من قطع خطوط الإمداد للجيش الروسي. حتى لا يتمكنوا من التوغل في العمق وتوجيه ضربة لمواطني روسيا من الخلف".

المصدر:يونيوز

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