الزاملي: العراق تمكن بتكاتف شعبه من إنهاء التطرف والإرهاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، أن العراق تمكن بتكاتف شعبه من إنهاء التطرف والإرهاب الذي يهدد اليوم أمن باكستان وشعبه.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أمس الأربعاء، أن "الزاملي استقبل، الوفد الباكستاني النيابي برئاسة غلام بيبي بروانا رئيس لجنة تطوير العلاقات الباكستانية- العراقية، وسفير إسلام أباد لدى العراق احمد امجد".

ورحّب الزاملي، بحسب البيان، بـ"زيارة الوفد الباكستاني للعراق، واعتزازه بعمق الروابط المشتركة بين البلدين"، معربًا عن "الأمل بتوطيد العلاقات الاقتصادية، والسياحة، الدينية، والتجارية، وتشجيع المستثمرين للعمل في السوق العراقية، وكذلك الخبراء في مجال التعليم والطب والصناعة وغيرها".

وبيّن الزاملي أن "العراق تعرض لأبشع هجمة ارهابية متطرفة استهدفت تدمير البلد، لكن العراق تمكن بتكاتف شعبه من انهاء التطرف، والقضاء على الارهاب الذي هو نفسه الان يهدد امن واستقرار باكستان، والكثير من دول العالم، ونتمنى أن يتكاتف شعب باكستان وجميع شعوب الارض لأنهاء الارهاب بكافة مسمياته وصوره، والحفاظ على السلم والأمن العالميين".

من جهته، أعرب الوفد الباكستاني عن امتنانه "لحسن الضيافة العراقية وحجم التقدم في مجالات التشريع ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة المجالات الاخرى"، داعيًا الى العمل المشترك لتطوير اطر التعاون بما فيه مصلحة الشعبين.

المصدر:يونيوز