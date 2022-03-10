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الدفاع تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية: تدمير أكثر من 2900 هدف عسكري

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير أكثر من 2900 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
رمز الخبر: ۶۴۰۷۷
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية إن "إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية بلغ 2911 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينهم: 97 طائرة، 107 طائرة مسيرة، 141 منظومة دفاع جوي، 86 محطة رادار، 986 دبابة ومدرعة، 107 راجمة صواريخ، 368 مدفعية ميدان وهاون، 749 مركبة عسكرية خاصة".

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن الضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية لا تزال مستمرة.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع "آزوفستال"، كما أنها حررت أحد الأحياء في غرب المدينة.

وتتواصل الجهود لإجلاء المدنيين من مناطق العمليات وسط نشاط دبلوماسي مكثف لاحتواء النزاع.

هذا وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بايعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.

وقال كوناشينكوف إن "أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى".

وبحسب الوثائق، أوضح كوناشينكوف أن الجانب الأميركي "خطط للعمل على مسببات الأمراض من الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة".

وتابع قائلاً: "كان الهدف من هذا الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأميركية السرية في أوكرانيا.

وأضاف: "تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية".

وأردف: "في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها".

كما أعلن كوناشينكوف، أن المختبرات التي أنشأتها ومولتها الولايات المتحدة في أوكرانيا كانت تقوم بتجارب على فيروس كورونا لدى الخفافيش.

وختم قائلًا إن "المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها في أوكرانيا -كما تظهر الوثائق - أجريت تجارب على عينات من فيروس كورونا لدى الخفافيش".

المصدر:يونيوز

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