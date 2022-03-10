إلهان عمر: ليس منطقيًا إدانة بوتين ولا نقوم بذلك ضد التحالف السعودي في اليمن

وصفت النائب الجمهورية عن ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلهان عمر السعودية بـ "الطاغية"، مشيرةً الى أنه ليس منطقيًا إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشن حربًا على اوكرانيا، لكننا لا نقوم بذلك فيما يخص حرب التحالف بقيادة السعودية على الشعب اليمني.

وفي تصريحات خلال استضافتها برنامج The Rising عبر صحيفة The Hill، قالت عمر إنها تجد صعوبة في العثور على موقف يجسد المبادئ، وذلك تعليقًا على تقارير تفيد بزيارة متوقعة لإدارة الرئيس جو بايدن، إلى السعودية لإصلاح العلاقات وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط للحفاظ على توازن الأسواق العالمية.

وأضافت عمر: "إن كانت مشكلتنا أننا لا نرغب بشراء النفط من ديكتاتور يشن حربًا على دولة مجاورة أضعف، أجد صعوبة في العثور على مبدأ في التوجه إلى السعودية العربية والتقارب مع طاغية آخر".

وتابعت: "نحن منخرطون في الدفاع عن الديمقراطية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وإن كان ذلك الوضع فعلًا، فأنا لا أجد الأمر منطقيًا بأننا متلهفون للغاية لإدانة الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشن حربًا غير أخلاقية، لكننا لا نقوم بذلك فيما يخص التحالف بقيادة السعودية في اليمن"، لافتةً إلى أنه "لدينا أكثر من 200 مليون يمني من النازحين في الوقت الحالي، وهناك حوالي ثمانية ملايين يمني على حافة المجاعة و300 ألف يمني قتلوا منذ شن تلك الحرب، 11 ألفًا منهم هم أطفال".

وأردفت عمر: "نرى صورًا مرارًا وتكرارًا تظهر الدمار الذي خلفته هذه الحرب على الأرواح البريئة، لكن لا نرى عقوبات مفروضة على السعودية أو الإمارات، نواصل العمل معهم، بايدن قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو شخص منبوذ، وكما يظهر هو ليس كذلك، لأننا لا نزال أصدقاء معه، ونتواصل معه".

وفي سياق آخر، أكدت عمر أنها صوتت ضد حظر واردات النفط الروسية، محذرة من أن تبعات هذا القرار "لن تنتهي بشكل جيد".

وقالت إن "فرض حظر على النفط الروسي سيكون له تأثير مدمر على الشعب الروسي وعلى أوروبا"، وأضافت: "أعتقد أنه عندما نجري هذه المحادثات، لا يمكن أن تكون مجرد استجابة فورية مرضية نريد التوصل إليها، سواء كان ذلك سياسيا أو معنويا".

وشددّت على أن "علينا أن نفكر فيما يعنيه هذا الأمر بعد عام من الآن، وما يعنيه هذا بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن. وأعتقد في نهاية المطاف، أن هذا لن ينتهي بشكل جيد للشعب الروسي ولن ينتهي بشكل جيد لشعوب أوروبا".

وأشارت إلى أنه "عندما تنخرط في حرب غير أخلاقية، يجب أن تكون هناك عواقب. وتساءلت: "هل العقوبات واسعة النطاق التي نفرضها على روسيا سيكون لها تأثير مدمر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ لا، أعتقد، بل سيكون لها تأثير مدمر على الناس".

المصدر:يونيوز