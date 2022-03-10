أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد

نظّم ناشطون أتراك احتجاجات في عدد من المقاطعات تركية، رفضًا لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ"، التي بدأها أمس الأربعاء الى تركيا واستغرقت 24 ساعة.

وردّد الناشطون المشاركون في الفعاليات، هتافات مؤيدة للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، رافعين أعلام حزب الله وحركات المقاومة في فلسطين (حماس والجهاد الاسلامي).

وتركزت الهتافات على رفض زيارة هرتسوغ للبلاد، وأخرى مناهضة لأمريكا، فيما ردد آخرون شعارات مؤيدة لحزب الله.

وعبّر الناشطون عن إدانتهم بشدة دعوة الرئيس التركي، قيادات إسرائيلة لزيارة تركيا، مؤكدين رفضهم التطبيع.

والتقى هرتسوغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، بُعيد وصوله إلى أنقرة في زيارة وصفها الإعلام العبري بأنها تاريخية وتستغرق 24 ساعة.

وزيارة هرتسوغ هي الأولى لمسؤول صهيوني رفيع المستوى منذ إجراء رئيس وزراء الإحتلال الأسبق إيهود أولمرت زيارة الى تركيا في عام 2008، ويُنظر إليها على أنها خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

ووصل هرتسوغ على متن طائرة كُتب عليها كلمات "سلام" و"مستقبل" و"شراكة" بالعبرية والتركية والإنجليزية.

ولاقت هذه الزيارة ردود فعل غاضبة من قبل الشعب التركي والأحزاب المعارضة، مؤكدين رفضهم التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.

المصدر:يونيوز