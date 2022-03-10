النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار

أعرب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال لقائه القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، عن أمله بانتهاء العمليات العسكرية في اوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي.
رمز الخبر: ۶۴۰۷۳
تأريخ النشر: 10 March 2022

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي، العراقي محمد الحلبوسي، عن أمله بانتهاء العمليات العسكرية في اوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، أمس الأربعاء، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، الأربعاء، القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف".

وأضاف أنه "تم بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث استعرض بورفجينكوف الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بلاده".

وأكد الحلبوسي وفق البيان أن "العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا".

وأشار إلى "موقف العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب".

وأعرب رئيس البرلمان عن أمله بـ"انتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل من خلال الحوار الدبلوماسي".

من جهته، ثمّن بورفجينكوف خلال اللقاء "موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا أسبوعها الثاني، أمس الاربعاء، والتي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية