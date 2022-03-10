الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار

أعرب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال لقائه القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، عن أمله بانتهاء العمليات العسكرية في اوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي.

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي، العراقي محمد الحلبوسي، عن أمله بانتهاء العمليات العسكرية في اوكرانيا عبر الحوار الدبلوماسي.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، أمس الأربعاء، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، الأربعاء، القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف".

وأضاف أنه "تم بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث استعرض بورفجينكوف الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بلاده".

وأكد الحلبوسي وفق البيان أن "العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا".

وأشار إلى "موقف العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب".

وأعرب رئيس البرلمان عن أمله بـ"انتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل من خلال الحوار الدبلوماسي".

من جهته، ثمّن بورفجينكوف خلال اللقاء "موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا أسبوعها الثاني، أمس الاربعاء، والتي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز