الكاظمي يؤكد ضرورة نيل بابل استحقاقها من المشاريع الخدمية

خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل أمس الاربعاء، أكد رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة أن تأخذ بابل استحقاقها من المشاريع الخدمية، فيما وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة أن تأخذ بابل استحقاقها من المشاريع الخدمية، فيما وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أمس الأربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في المحافظة، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما أثر في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية".

وأضاف بيان مكتب الكاظمي أن "النواب قدّموا شكوى تخص أداء محافظ بابل في تنفيذ الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها".

وبيّن أن "الكاظمي رحّب بالوفد النيابي عن محافظة بابل، وأكد ضرورة أن تأخذ المحافظة استحقاقها من المشاريع الخدمية وفق ما مخطط له، كمدينة تأريخية تضم العديد من المعالم الأثرية والتراثية والدينية ويفترض أن تبذل جهود كبيرة من قبل الحكومة المحلية لتطويرها".

وتابع أن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل وفق الشكاوى التي قدمت من النواب، وتقديم توصياتهم إلى رئيس الوزراء بأسرع وقت".

المصدر:يونيوز