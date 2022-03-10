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الرئيس المنتخب يتعهد بإنهاء الإنقسامات الوطنية وابقاء الحوار مفتوحًا مع بيونغ يانغ

أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول إنه سيثق بإرادة الشعب ويتبعها متعهدًا بإنهاء أي انقسامات وطنية.
رمز الخبر: ۶۴۰۷۰
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقال يون سيوك-يو في مؤتمر صحفي عقده في مكتبة الجمعية الوطنية غرب سيول، اليوم الخميس: "سأثق في الناس فقط وأتبع إرادة الشعب".

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات تشكل دعوة للإصلاح واستعادة العدالة والفطرة السليمة بالإضافة إلى مناشدة الشعب الملحة للقيام بسياسة الوحدة وليس الانقسام.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال يون إنه سيرد "بحزم" على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب الدولة "وفقًا للمبادئ"، لكن نافذة الحوار مع بيونغ يانغ "ستظل مفتوحة دائمًا".

وتعهد يون ببناء علاقة ثنائية تقوم على "الاحترام المتبادل" مع الصين بينما تعهد بالعمل من أجل "علاقة تطلعية" مع اليابان.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجّه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.

وأضاف: "سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة"، وتعهد أيضًا بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة.

تجدر الإشارة إلى أن يون انتُخب رئيسًا لكوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم مع أصغر فارق على الإطلاق يبلغ 0.73 نقطة مئوية بينه وبين منافسه الليبرالي لي جيه- ميونغ.

المصدر:يونيوز

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