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لافروف يصل تركيا حيث يلتقي نظيره الأوكراني في أول زيارة خارجية منذ بدء العملية الروسية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي، الذي من المقرر أن يجري على هامشه لقاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس.
رمز الخبر: ۶۴۰۶۹
تأريخ النشر: 10 March 2022

وسبق أن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيلقي كلمة في جلسة خاصة للمنتدى ستركز على الوضع الحالي في العالم وموقف روسيا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وسيكون اللقاء المرتقب بين لافروف وكوليبا أول اتصال على هذا المستوى الرفيع بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويأتي متابعة لثلاث جولات من المفاوضات أجرها وفدا البلدين في بيلاروس خلال الأيام السابقة.

وذكرت الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وكوليبا سيعقد بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب أردوغان، الذي سيحضر وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو اللقاء الروسي الأوكراني المرتقب.

وسيجري لافروف لقاء منفصلًا مع تشاووش أوغلو قبل الاجتماع الثلاثي.

المصدر:يونيوز

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