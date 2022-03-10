البرهان يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي محمد الغالي على يوسف.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف على الصادق، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف جبريل ابراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة احمد ابراهيم علي مفضل.

وقبل مغادرته الخرطوم، دعا البرهان "جميع أبناء الوطن إلى العمل سويًا لإيجاد الحلول التي تخرج البلاد من دائرة العنف والخلاف وتجنبها مزالق الانحراف عن السلمية والقتل سواء بين المتظاهرين أو أفراد القوات النظامية لأنهم جميعا أبناء السودان".

ونقل بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة عن البرهان قوله، إن "الدولة لن تمنع أحدًا حرية التعبير عن الرأي مع ضرورة التمسك بالسلمية والحرص على التظاهر بشكل حضاري يحفظ دماء ومقدرات أبناء البلاد".

وأضاف البرهان أن "القوات المسلحة والقوات النظامية ليست عدواً للشعب ولن تتردد يوماً في تقديم أرواح أبناىها قربانا لتحقيق أمن واستقرار وسلامة البلاد"، مجددًا حرص الجيش على تسليم أمانة السلطة في ظل حدوث وفاق لا يقصي أحدا ويؤمن استقرار الوطن.

المصدر:يونيوز