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انتخاب يون سوك يول المدعي العام السابق رئيساً جديدًا للبلاد

أعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، انه تم انتخاب يون سوك يول، مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض، المدعي العام السابق رئيساً للبلاد.
رمز الخبر: ۶۴۰۶۱
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪ ، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".

ولفتت اللجنة الى ان نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪ ، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية العشرين ابتداءً من الساعة السادسة من صباح الاربعاء في 14 ألفا و464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد على مدار السنوات الخمس القادمة.

وأجري التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية يومي الجمعة والسبت الماضيين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، حيث بلغت نسبة التصويت النهائية 36.93 بالمائة لتسجل أعلى مستوى لها.

يصل إجمالي عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية العشرين 14,464 مركزا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مركز عن الانتخابات الرئاسية السابقة.

المصدر:يونيوز

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