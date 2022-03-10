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منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "هذا الوباء لم ينته بعد"، بعد مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة.
رمز الخبر: ۶۴۰۶۰
تأريخ النشر: 10 March 2022

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن "هذا الوباء لم ينته بعد"، بعد مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء، "يصادف يوم الجمعة هذا مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة".

واضاف "بعد عامين، توفي أكثر من ستة ملايين شخص".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات، إلا أن "هذا الوباء لم ينته بعد ولن يختفي في أي مكان ما لم ينته في كل أنحاء العالم"، بحسب مدير المنظمة.

ورصدت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا شديدا في الإصابات والوفيات الجديدة في منطقة غرب المحيط الهادئ، على الرغم من انخفاضهما عالميًا بنسبة 5 و8% على التوالي، وفقًا للتقرير الوبائي الأسبوعي.

وأكد تيدروس أن "الفيروس يستمر في التطور وما زلنا نواجه عقبات كبيرة في إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها".

بدورها، لفتت المسؤولة عن إدارة جائحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إلى أنه "على الرغم من أننا نشهد انخفاض المنحنى، إلا أننا سجلنا 10 ملايين إصابة مؤكدة في العالم الأسبوع الماضي".

وحذرت من أنه "يتعين علينا اتخاذ الحيطة"، في وقت رفعت فيه العديد من البلدان في أوروبا على وجه الخصوص وفي الولايات المتحدة معظم التدابير الصحية الهادفة إلى الحد من المرض.

المصدر:يونيوز

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