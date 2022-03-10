النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

فصائل فلسطينية: استقبال هرتسوغ في تركيا خذلان للقدس وفلسطين

فصائل المقاومة الفلسطينية تدين استقبال الرئيس الإسرائيلي في تركيا، وتجدد تأكيد موقفها المبدئي "برفض أشكال التواصل كافة مع عدوّنا الذي ينتهك حرماتنا".
رمز الخبر: ۶۴۰۵۶
تأريخ النشر: 10 March 2022

أكدت حركة "حماس"، في بيانٍ لها اليوم، أنها تتابع "بقلق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني وقادته لعدد من الدول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ لعددٍ من دول المنطقة".
وعبّرت الحركة عن أسفها "من تلك الزيارات لأشقائنا في الدول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".
وجدّدت "حماس" في بيانها "التّأكيد على موقفنا المبدئي برفض أشكال التواصل كافة مع عدوّنا الذي ينتهك حرماتنا، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
من جهتها، استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين استقبال هرتسوغ في تركيا، مؤكدةً أنّ "هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد أهلنا في القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتمثل انحيازاً للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني". 
واعتبرت الحركة أنّ "السعي لاستعادة العلاقات مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة أو تلك، هو خذلان للقدس وفلسطين".
بدورها، رفضت حركة المجاهدين الفلسطينية "وبشكلٍ قاطع اللقاءات العربية والإسلامية والزيارات المتبادلة مع الاحتلال وقادته المجرمين تحت أي شعار كان"، مثمّنةً "المواقف التركية الشعبية والإنسانية (تجاه) الشعب الفلسطيني، التي تدعم صموده وتعززه على أرضه في مواجهة الاحتلال".
هذا وأكدت لجان المقاومة الفلسطينية أنَّ "استقبال الرئيس الصهيوني في تركيا، في ظلِّ تصاعد العدوان والإرهاب الصهيونيين بحق كل مكوّنات الشعب الفلسطيني ومقدّساته، هو أمرٌ مرفوضٌ ومُدان".
وظهر اليوم، وصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ العام 2008.
وقُبيل مغادرته، قال هرتسوغ: "العلاقات الإسرائيلية التركية مهمة لكلا الطرفين وللمنطقة بأسرها"، مضيفاً: "العلاقة بين إسرائيل وتركيا شهدت تقلبات غير بسيطة في السنوات الأخيرة، وقد لا يتم التوافق على كل القضايا بينهما، لكن ينبغي العمل على استئناف العلاقات بشكل مدروس وحذر مع احترام متبادل بين الدول".

المصدر: الميادين نت

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية