النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين

رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، يقول إنّ"إسرائيل" تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم.
رمز الخبر: ۶۴۰۵۵
تأريخ النشر: 10 March 2022

قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إنّ "البرنامج النووي السري للاحتلال الإسرائيلي يشكّل تهديداً خطيراً ومستديماً للسلم والأمن الإقليميين".
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع "تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران"، والتهديد بأنّ "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" ضد برنامج إيران النووي السلمي.
وذكر المسؤول الإيراني أنّ "(إسرائيل) منذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أنّ المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما سمّاه "تخرصات" مندوب الكيان الذي ليس عضواً حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي "(الـ ان – بي –تي)"، خلافاً لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم "إسرائيل" إلى هذه الاتفاقية الدولية.
واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا بأنّ "الكيان الصهيوني لم يكتفِ بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، بل يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يمثّل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين".
وأكد غائبي أنّ "إسرائيل" تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم، "بما في ذلك تهديد الدول الأعضاء في منظمة الـ "ان – بي –تي" باستهداف منشآتها النووية المخصّصة للأغراض السلمية، وهو ما جاء بوضوح في تصريحات مندوب الكيان خلال اجتماع مجلس الحكام اليوم".
وتابع قائلاً: "إنني أعتبر هذا التهديد ضد بلادي نقضاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدينه بشدة"، مضيفاً: "كما أتوقع من الدول الأعضاء كافة اتخاذ الموقف ذاته، وبذلك فإنني لا أعير أي اهتمام إلى القرار المثير للضحك والبلطجي لهكذا كيان إرهابي مجرم وناقض القانون، بل أرفضه بقوة".

المصدر:الميادين 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية