مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين

قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، إنّ "البرنامج النووي السري للاحتلال الإسرائيلي يشكّل تهديداً خطيراً ومستديماً للسلم والأمن الإقليميين".

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ تصريح غائبي جاء خلال اجتماع مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، وذلك خلال تعليقه على مزاعم المندوب الإسرائيلي بشأن موضوع "تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران"، والتهديد بأنّ "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" ضد برنامج إيران النووي السلمي.

وذكر المسؤول الإيراني أنّ "(إسرائيل) منذ إنشائها ترتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أنّ المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى ما سمّاه "تخرصات" مندوب الكيان الذي ليس عضواً حتى في معاهدة الحد من الانتشار النووي "(الـ ان – بي –تي)"، خلافاً لتأكيد المجتمع الدولي ضرورة ضم "إسرائيل" إلى هذه الاتفاقية الدولية.

واستطرد رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا بأنّ "الكيان الصهيوني لم يكتفِ بعدم الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي فحسب، بل يواصل توسيع برامجه النووية العسكرية، ما يمثّل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين".

وأكد غائبي أنّ "إسرائيل" تستغل عدم رصد برامجها النووية وتخزينها الأسلحة النووية لارتكاب أنواع الجرائم في العالم، "بما في ذلك تهديد الدول الأعضاء في منظمة الـ "ان – بي –تي" باستهداف منشآتها النووية المخصّصة للأغراض السلمية، وهو ما جاء بوضوح في تصريحات مندوب الكيان خلال اجتماع مجلس الحكام اليوم".

وتابع قائلاً: "إنني أعتبر هذا التهديد ضد بلادي نقضاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدينه بشدة"، مضيفاً: "كما أتوقع من الدول الأعضاء كافة اتخاذ الموقف ذاته، وبذلك فإنني لا أعير أي اهتمام إلى القرار المثير للضحك والبلطجي لهكذا كيان إرهابي مجرم وناقض القانون، بل أرفضه بقوة".

المصدر:الميادين