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رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين

وصل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء، إلى البحرين لعقد لقاءات مع مسؤولين بحرينيين وقائد الأسطول الخامس الأميركي، ضمن زيارة هي الأولى من نوعها ولم يُعلن عنها مسبقا.
رمز الخبر: ۶۴۰۵۴
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رئيس الأركان البحريني، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، استقبل كوخافي لدى وصوله المطار في زيارة رسمية. فيما وصف الجيش الإسرائيلي، في بيان، زيارة كوخافي للبحرين بـ"التاريخية". وأضاف أن كوخافي التقى نظيره البحريني، وكذلك مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، ناصر بن حمد آل خليفة.
ومن المقرر أن يلتقي كوخافي "بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، بالإضافة الى قائد الأسطول الخامس الأميركي، الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين"، وفق البيان.
ويرافق كوخافي خلال الزيارة (غير معلنة المدة) مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بينهم رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية، إفي دفرين، ورئيس الدراسات في شعبة الاستخبارات (العسكرية)، عميت ساعار.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، جرى نقل العلاقة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي إلى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بعد أن كانت "إسرائيل "ضمن القيادة الأمريكية الأوروبية (يوكوم).
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الزيارة المكوكية التي تم الإعلان عنها فقط بعد هبوط رئيس الأركان في البحرين، تأتي على خلفية الاتفاق النووي الجاري إعداده بين إيران والقوى الكبرى (في محادثات جنيف)، والذي يثير قلقا كبيرا في إسرائيل".
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في 14 فبراير/شباط الماضي، زيارة هي الأولى للمنامة، والتقى ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين آخرين بينهم وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات.
وسبقت زياة بينيت إلى البحرين زيارتان لوزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس، خلال الأشهر الماضية.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت "إسرائيل" والبحرين، في واشنطن، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينها، برعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021).
 
المصدر:القدس العربي

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