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بالصورة: سماحة قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير
قام سماحة قائد الثورة الإسلامية يوم الأحد، بغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير.
رمز الخبر:
۶۴۰۵۱
تأريخ النشر:
08 March 2022
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بالصورة: سماحة قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير
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