المقداد يتوعد برد سوريا على العدوان الإسرائيلي

وأشار إلى أن "شجع الغرب أوكرانيا للانتماء إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ويدعم النازية فيها"، لافتاً إلى أنّ "روسيا دولة كبرى وستحقق أهدافها في أوكرانيا".

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ويعرب عن وقوف بلاده إلى جانب روسيا لأنّ "الغرب المتوحش لم يعد قادراً على ضبط النفس".

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يوم الإثنين، في الذكرى الـ10 للحرب على سوريا، إنّ الأخيرة تعرضت "لحرب إرهابية"، لكنّها "صمدت وانتصرت".

وحذر المقداد في حديث إلى الميادين، الاحتلال الإسرائيلي بأنّ "الرد آت لا محال"، مضيفاً أنّ سوريا قادرة على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وأنّها "هي من يتحكم بالرد"، لافتاً إلى أنّ الاعتداء الإسرائيلي على سوريا جاء بعد الاعتداء الإرهابي لـ"داعش". الأمر الذي أعدّته الخارجية السورية أنه يظهر التنسيق الدقيق بينهما.

وتابع: "لن نرتاح إلا بعد تحرير كل ذرة تراب من بلادنا، ولا نقول أننا انتصرنا بشكل كامل فالتنظيمات الإرهابية لا تزال موجودة".

وقال المقداد إن "النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بانتهاك لميثاق الأمم المتحدة" ، لافتاً إلى أن "الاحتلال الأميركي يواصل نهب ثروات سوريا من نفط وقمح في الجزيرة السورية، وسوريا مصممة على تحرير كل ذرة تراب من أراضيها المحتلة".

وزير الخارجية السوري أكد أنّ الاحتلال الأميركي لا يزال يجثم شمالي شرق البلاد، مشيراً إلى وجود عملية تجنيد لمقاتلين شمالي البلاد.

وأضاف أن "سوريا حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم الشعوب العربية".

ولفت إلى أنه "لا بد من تغيير الأولويات العربية، وأقول انظروا إلى واقعنا، نحن نعاني التشتت"، مضيفاً: "أعتقد أنّ دولاً عربية كثيرة تدعم سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية".

وتابع "يجب أن نصحح العلاقات العربية العربية من أجل التنمية في بلادنا، والمقاومة اللبنانية هي الأحب على قلوبنا"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية، وإيران ليست عدوة للعرب"، على حدّ تعبيره.

واعتبر أنّ زيارة وزير حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إلى موسكو "تثبت الطبيعة النازية لإسرائيل ودفاعها عن النازية الجديدة".

وعن الأزمة في أوكرانيا، أعرب المقداد عن وقوف بلاده إلى جانب روسيا، لأنّ "الغرب المتوحش لم يعد قادراً على ضبط النفس"، مؤكداً: "نحن وقفنا إلى جانب روسيا لأن الغرب هو من دعم الإرهاب في سوريا، ولولا صمود سوريا لكان الغرب قد سيطر على كل العالم".

وأشار إلى أن "شجع الغرب أوكرانيا للانتماء إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ويدعم النازية فيها"، لافتاً إلى أنّ "روسيا دولة كبرى وستحقق أهدافها في أوكرانيا".