النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۱مشاهدات
‍ پ

أمير عبد اللهيان: تعاون إيران مع أي بلد يجب أن لا يتأثر باجواء العقوبات

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سائر القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية ، وعملية أستانا لحل القضية السورية ، وقمة أنطاليا في تركيا.
رمز الخبر: ۶۴۰۴۶
تأريخ النشر: 08 March 2022

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض الحرب و فرض العقوبات في آن واحد وقال : ان تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية مع أي بلد، بما في ذلك روسيا ، ينبغي أن لا يتأثر بأجواء العقوبات.

ویذکر ان وزيري الخارجية الايراني والروسي بحثا في الاتصال العلاقات الثنائية ومسيرة مفاوضات فيينا والتطورات في أوكرانيا وبعض التطورات الدولية.

واشار الجانبان إلى زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مؤكدا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير الآن على المسار الصحيح للتعاون الفني مع إيران وتم التوصل إلى اتفاق جيد.

وقال أمير عبد اللهيان: "نعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في فيينا". لقد تم إحراز تقدم جيد حتى الآن ، ولكن على الرغم من التقدم ، لم يتم حل بعض القضايا حتى الآن في فيينا ، الأمر الذي يتطلب قرارًا سياسيًا من قبل الغرب.

واكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة الغاء الحظر بشكل مؤثر وقال : أن التوصل إلى اتفاق في فيينا يمكن أن يوسع نطاق تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية المتنوع مع البلدان الأخرى ، بما في ذلك شركائها.

وشدد أمير عبد اللهيان على أننا نعارض الحرب وفرض العقوبات في ان واحد ، مؤكدا أنه من الواضح أن تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانيةمع أي بلد ، بما في ذلك روسيا ، يجب ألا يتأثر بأجواء العقوبات.

من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاتصال على ضرورة التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات ، بما في ذلك مختلف مجالات العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى عملية التفاوض ودعم روسيا لمطالب إيران المنطقية ، شرح وجهات نظرته بهذا الشان منتقدا العقوبات المفروضة على روسيا ،مشددا على أهمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سائر القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية ، وعملية أستانا لحل القضية السورية ، وقمة أنطاليا في تركيا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصورة: سماحة قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير
اقترب من 140 دولارا.. سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 2008
المقداد يتوعد برد سوريا على العدوان الإسرائيلي
السفير الروسي يعلق على تصريحات لافروف بشأن ضمانات الاتفاق النووي: حدث سوء فهم
الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل / النقاط الخلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
أمير عبد اللهيان: تعاون إيران مع أي بلد يجب أن لا يتأثر باجواء العقوبات
امريكا أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا
تساقط كثيف للثلوج في مدينة إفران أنعش الآمال بتخطي الجفاف في البلاد
"الإسراء والمعراج".. فيلم يروي تلك المعجزة ويذكّر بمكانة المسجد الأقصى
ارتفاع النفط لأعلى مستوى منذ 2008 ينعش الآمال بموازنة العام الحالي
اجتماع في البرلمان لمناقشة توزيع اللجان ورئاساتها
رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية يزور مسقط
تقدّم متواصل باتجاه كييف وعلى الجبهة الجنوبية في اليوم الـ12 من العملية العسكرية الروسية
فصائل فلسطينية تبارك عملية الطعن في القدس المحتلة
رئيس الحكومة يبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مكافحة الفساد والإرهاب
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي
الوفد الروسي يصل إلى مينسك للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
الجبهة الشعبيّة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في تدمر
إستشهاد وإصابة 31 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر
غوتيريش يحث على السماح بمرور آمن للمدنيين في ماريوبول وخاركيف وسومي في أوكرانيا
الجهاد الاسلامي: جريمة قتل الفتى المقدسي دليل على الاجرام الذي يستهدف أبناء شعبنا
منصة "تيك توك" الصينية توقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الدفاع الروسية: فتح ست ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا والسيطرة على ست مناطق
الحكومة ترفع مستوى تحذيراتها من السفر الى روسيا
الدفاع تعلن وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من كييف ومدن أخرى اعتباراً من الـ 10 صباحاً