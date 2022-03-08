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الدفاع الروسية:

امريكا أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في لفيف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري لأوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۰۴۵
تأريخ النشر: 08 March 2022

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف إنه "تمّ تدمير في مدينة لفيف فقط، 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، 30 مع التولاريميا، 10 مع داء البروسيلات، خمس مع الطاعون".

ولفت كيريلوف إلى أنّه "في المجموع، هناك أكثر من 320 حاوية، وأنّ التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية".

وفي عرض لتحليل النشاط العسكري البيولوجي للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنّ واشنطن "أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المعامل البيولوجية في أوكرانيا"، وأنّ مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية شاركت في البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي، بـ"مبلغ التمويل أكثر من 200 مليون دولار".

كما أشار كيريلوف إلى أنّ أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي نفذته الولايات المتحدة لـ"إصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني، أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في حالات العدوى الخطيرة بشكل خاص.

وتابع: "في الوقت ذاته، أدت أنشطة المختبرات البيولوجية، التي نراقب نشاطها منذ عام 2014 وبرنامج ما يسمى بإصلاح نظام الرعاية الصحية الأوكراني الذي تنفذه الولايات المتحدة، إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في معدل الإصابة من الإصابات الخطيرة بشكل خاص وذات الأهمية الاقتصادية".

قائد قوات الحماية الإشعاعية في روسيا، أوضح أنّه تمّ تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بالحصبة الألمانية والدفتيريا والسل في أراضي أوكرانيا "ولقد زاد معدل الإصابة بالحصبة أكثر من 100 مرة"، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أوكرانيا دولة معرضة بشدة لخطر تفشي "شلل الأطفال".

ولفت كيريلوف إلى أنّ الوثائق التي تمّ تحليلها تؤكد أن وزارة الصحة الأوكرانية "حددت مهمة التدمير الكامل للمواد الحيوية في المختبرات اعتباراً من 24 شباط/فبراير".

وأكد أنّ إدارة رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابعة للقوات المسلحة الروسية تُحلل باستمرار الوضع البيولوجي على أراضي أوكرانيا، وهناك "تقليص طارئ للبرامج البيولوجية".

المصدر:يونيوز

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