ارتفاع النفط لأعلى مستوى منذ 2008 ينعش الآمال بموازنة العام الحالي

قفزَ سعرُ برميلِ النفط الواحدِ إلى اكثرَ من 124 دولاراً للبرميلِ الواحد، وسط توقعاتٌ باستمرارِ ارتفاعِه خلالَ العامِ الحالي.

ويأتي هذا مع تكثيفِ الدعواتِ للتركيزِ في الموازنةِ المقبلةِ على الاستثمارِ فضلاً عن تفعيلِ الصناديق ِالسيادية.

ومنذ أيار/مايو 2020، يلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك +"، ما أثر على حجم صادراته البالغ في الظروف الطبيعية قرابة 107 ملايين برميل شهريا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

المصدر:يونيوز