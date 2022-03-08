فصائل فلسطينية تبارك عملية الطعن في القدس المحتلة

باركت فصائل فلسطينية، عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني مساء اليوم الإثنين، قرب باب القطانين في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تثبت قدرة الفلسطينيين على تغيير الواقع الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه عليهم.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبداللطيف القانوع، أن "تصاعد هذه العمليات البطولية في القدس وعموم الضفة المحتلة، دليل على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة الشاملة".

وبيّن في تصريح صحفي أن هذه العمليات هي "السبيل الأمثل للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وردع العدو عن الاستمرار في جرائمه".

وقال إن "جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شبابنا الثائرين، واعتداءاته ضد أهلنا في القدس والضفة المحتلة، لن تثنيهم عن مواصلة ردّهم على جرائم العدو، وتصعيد المقاومة الشاملة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

من جهتها، لفتت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن حكومة الاحتلال تمعن في جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم خلال الـ48 ساعة الأخيرة ثلاثة شبان بدم بارد في القدس المحتلة، "في محاولة بائسة لإخماد التحركات الجماهيرية الناهضة في عموم الضفة".

وشددت الجبهة في بيان على أن الجرائم والإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ لن تفلح في تقويض إرادته وصموده ونضاله، أو قطع الطريق على انطلاق "المقاومة الشعبية الشاملة".

من جانبها، أكدت لجان المقاومة أن "عملية الطعن البطولية قرب سوق القطانين، هي الرد الطبيعي على إرهاب وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته".

ودعت في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس إلى "تصعيد المقاومة، والمزيد من العمليات البطولية، وتحويل أرضنا المباركة جحيماً للعدو الصهيوني ومستوطنيه".

أما حركة المجاهدين الفلسطينية؛ فقالت إن هذه "العملية تثبت أن شباب وفتيات القدس والضفة، ما زالوا منتفضين وثائرين، وسيسقطون كل محاولات فرض السيطرة العسكرية في الضفة، وكل محاولات التدجين البائسة".

واستشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في سوق القطانين داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدعوى أنه طعن شرطيين إسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق أفراد شرطة الاحتلال النار باتجاه الشاب وهو ملقى على الأرض، بعد إطلاق النار عليه قبيل سقوطه أرضاً.

المصدر:يونيوز