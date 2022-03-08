النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

فصائل فلسطينية تبارك عملية الطعن في القدس المحتلة

باركت فصائل فلسطينية، عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني مساء اليوم الإثنين، قرب باب القطانين في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تثبت قدرة الفلسطينيين على تغيير الواقع الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه عليهم.
رمز الخبر: ۶۴۰۳۸
تأريخ النشر: 08 March 2022

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبداللطيف القانوع، أن "تصاعد هذه العمليات البطولية في القدس وعموم الضفة المحتلة، دليل على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة الشاملة".

وبيّن في تصريح صحفي أن هذه العمليات هي "السبيل الأمثل للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وردع العدو عن الاستمرار في جرائمه".

وقال إن "جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شبابنا الثائرين، واعتداءاته ضد أهلنا في القدس والضفة المحتلة، لن تثنيهم عن مواصلة ردّهم على جرائم العدو، وتصعيد المقاومة الشاملة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

من جهتها، لفتت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن حكومة الاحتلال تمعن في جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم خلال الـ48 ساعة الأخيرة ثلاثة شبان بدم بارد في القدس المحتلة، "في محاولة بائسة لإخماد التحركات الجماهيرية الناهضة في عموم الضفة".

وشددت الجبهة في بيان على أن الجرائم والإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ لن تفلح في تقويض إرادته وصموده ونضاله، أو قطع الطريق على انطلاق "المقاومة الشعبية الشاملة".

من جانبها، أكدت لجان المقاومة أن "عملية الطعن البطولية قرب سوق القطانين، هي الرد الطبيعي على إرهاب وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته".

ودعت في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس إلى "تصعيد المقاومة، والمزيد من العمليات البطولية، وتحويل أرضنا المباركة جحيماً للعدو الصهيوني ومستوطنيه".

أما حركة المجاهدين الفلسطينية؛ فقالت إن هذه "العملية تثبت أن شباب وفتيات القدس والضفة، ما زالوا منتفضين وثائرين، وسيسقطون كل محاولات فرض السيطرة العسكرية في الضفة، وكل محاولات التدجين البائسة".

واستشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في سوق القطانين داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدعوى أنه طعن شرطيين إسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق أفراد شرطة الاحتلال النار باتجاه الشاب وهو ملقى على الأرض، بعد إطلاق النار عليه قبيل سقوطه أرضاً.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصورة: سماحة قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير
اقترب من 140 دولارا.. سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 2008
المقداد يتوعد برد سوريا على العدوان الإسرائيلي
السفير الروسي يعلق على تصريحات لافروف بشأن ضمانات الاتفاق النووي: حدث سوء فهم
الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل / النقاط الخلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
أمير عبد اللهيان: تعاون إيران مع أي بلد يجب أن لا يتأثر باجواء العقوبات
امريكا أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا
تساقط كثيف للثلوج في مدينة إفران أنعش الآمال بتخطي الجفاف في البلاد
"الإسراء والمعراج".. فيلم يروي تلك المعجزة ويذكّر بمكانة المسجد الأقصى
ارتفاع النفط لأعلى مستوى منذ 2008 ينعش الآمال بموازنة العام الحالي
اجتماع في البرلمان لمناقشة توزيع اللجان ورئاساتها
رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية يزور مسقط
تقدّم متواصل باتجاه كييف وعلى الجبهة الجنوبية في اليوم الـ12 من العملية العسكرية الروسية
فصائل فلسطينية تبارك عملية الطعن في القدس المحتلة
رئيس الحكومة يبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مكافحة الفساد والإرهاب
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي
الوفد الروسي يصل إلى مينسك للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
الجبهة الشعبيّة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في تدمر
إستشهاد وإصابة 31 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر
غوتيريش يحث على السماح بمرور آمن للمدنيين في ماريوبول وخاركيف وسومي في أوكرانيا
الجهاد الاسلامي: جريمة قتل الفتى المقدسي دليل على الاجرام الذي يستهدف أبناء شعبنا
منصة "تيك توك" الصينية توقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الدفاع الروسية: فتح ست ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا والسيطرة على ست مناطق
الحكومة ترفع مستوى تحذيراتها من السفر الى روسيا
الدفاع تعلن وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من كييف ومدن أخرى اعتباراً من الـ 10 صباحاً