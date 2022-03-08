إجتماع مشترك لشركاء السلام مع بعثة يونيتامس والإتحاد الأفريقي

أعلن رئيس البعثة الدولية في السودان فولكر بيترس أن بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي، اسسا آلية تنسيق مشتركة لتوحيد جهودهما والعمل معاً على الأرض، خلال عملية الحوار السوداني، بقيادته وقيادة الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش.

وفي تصريح له عقب اجتماعه مع الممثل الخاص للإتحاد الأفريقي في السودان وشركاء السلام الممثلين في مؤسسات الدولة، لفت بيترس إلى أن الآلية دشنت أول اجتماع مشترك، مع شركاء السلام من أجل دراسة إمكانية العمل سوياً لبناء التوافق السياسي المنشود في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها السودان.

وأكد بيترس أن العمل جار على ايجاد التسويات المرضية لاصحاب المصلحة فى السودان، وإنهم على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات التى من شأنها المساهمة فى التوصل إلى تسوية للخروج من الإنسداد السياسي الحالي.

كما ناقش الإجتماع الاجتماع، مسار الحوار والخطوات الجارية من أجل التوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني لإيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.

المصدر:يونيوز