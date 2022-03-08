التونسيون يحيون ذكرى هجمات بن قردان الإرهابية

أصدرت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب أولى الإدانات على خلفية الهجمات التي شهدتها مدينة بن قردان عام 2016، وشملت 16 حكما بالإعدام، ذلك في الذكرى السنوية لتلك الأحداث.

وشهدت مدينة بن قردان جنوب شرق تونس في الفترة من 2 إلى 10 آذار/مارس 2016 هجمات نسبت إلى عناصر من تنظيم داعش قدموا من ليبيا المجاورة.

وصرح رئيس الحكومة حينها الحبيب الصيد بأن المهاجمين أرادوا "إقامة إمارة لداعش في بن قردان" القريبة من الحدود الليبية والتي تعد 60 ألف نسمة.

واستهدف الهجوم الرئيسي الذي تم تنفيذه في 7 آذار/مارس 2016، ثكنة للجيش التونسي ومركز شرطة وآخر للحرس الوطني.

وقُتل في الهجمات 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، لكنه انتهى بالفشل ومقتل ما لا يقل عن 55 إرهابيا واعتقال عشرات آخرين.

وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدما كبيرا في الحرب ضد الإرهاب، ولم يقع منذ هجمات بن قردان أي هجوم مماثل في البلاد.

المصدر:يونيوز