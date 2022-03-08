منصب رئيس الجمهورية يوسع الهوة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني

يَسيرُ الحزبانِ الكرديانِ الديمقراطي الكردستاني والاتحادُ الوطني بمسارَيْنِ متقاطعَيْنِ، بالاعتمادِ على تفاهماتِهم مع شركائِهم للظفرِ بمنصب رئاسة الجمهورية.

ويُؤكدُ أعضاءُ في الديمقراطي حسمَ التفاهماتِ مع كتلِ التحالفِ الثلاثي للتصويتِ لمرشحِهم.

وقال عضو بالديمقراطي إن مرشح الديمقراطي يمثل التحالف الثلاثي ولديه أغلبية نيابية لتمريره، فيما اعتبر عضو بالاتحاد الوطني أنه "لا توجد أي حوارات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية.

وكان البرلمان العراقي قد فشل الشهر الماضي، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر:يونيوز