حماس تنعى الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم منفذ عملية الطعن في القدس

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم، من مخيم الجلزون، الذي ارتقى إثر تنفيذه عملية القدس البطولية في سوق القطانين مساء اليوم الاثنين.

وأكد حماس أن عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال، وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغوّل ضد القدس والأقصى.

وقالت الحركة في بيان "إننا إذ ننعى قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس والأقصى خلال الأيام الأخيرة، لنعبّر عن فخرنا واعتزازنا بهذه العمليات البطولية وبانتفاضة شبابنا الثائر، ونعاهد أبناء شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة والشهادة حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى".

ودعت الحركة الأمة الإسلامية والعربية إلى تفعيل التضامن "مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ودعم تصدّيهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه".

المصدر:يونيوز