البنتاغون: نحو 100 ألف عسكري أميركي يتواجدون حاليا في أوروبا

أكد مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نشرت نحو 100 ألف عسكري أميركي في أوروبا.

وقال المسؤول خلال إفادة صحفية، إن نحو 100 ألف عسكري أميركي يتواجدون حاليا في أوروبا، مضيفا أن واشنطن تعتزم إرسال نحو 500 عسكري إضافي إلى أوروبا بحلول نهاية الأسبوع.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن لا ترى مؤشرات على أن روسيا تستعد لإرسال قوات إضافية إلى أوكرانيا، بجانب المتواجدة حاليا هناك، موضحا أن القوات الروسية تتفوق على القوات الأوكرانية في العدد والقوة النارية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، أكدت أمس، أنها أنشأت خط اتصال مع وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي، لتجنب "الحوادث العسكرية والحسابات الخاطئة" في أوكرانيا.

وقال البنتاغون إن "الولايات المتحدة لديها عدد من قنوات الاتصال لمناقشة المسائل الأمنية الحساسة مع الروس في حالات الطوارئ. لقد أنشأت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرًا خط اتصال مع وزارة الدفاع الروسية في 1 مارس بغرض تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد في أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

المصدر:يونيوز