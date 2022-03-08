لافروف وأمير عبد اللهيان يناقشان في اتصال هاتفي خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ اتصالاً هاتفياً، جرى اليوم الإثنين، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمبادرة من الجانب الإيراني.

ووفق بيان للخارجية الروسية فإنّ "الحديث في الاتصال تركز على استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في سياق المفاوضات الجارية في فيينا".

وأشار البيان إلى أنه تمّ التأكيد على أنّ "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يضمن لجميع المشاركين فيها حقوقاً متساوية، فيما يتعلق بتطوير التعاون، من دون عوائق في جميع المجالات، ومن دون أي تمييز".

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية، "تّم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، بما في ذلك التسوية السورية والوضع في أوكرانيا".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة الرفع الفعّال والكامل للعقوبات عن طهران.

وكشف أنّ أمير عبداللهيان، أنّ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير الآن على المسار الصحيح للتعاون الفني مع إيران.

وأشار إلى أنّ التعاون الإيراني مع أي دولة بما في ذلك روسيا "يجب ألا يتأثر بأجواء العقوبات".

المصدر:يونيوز