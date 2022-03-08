سفيرة لبنان في بولندا: عدد من الطلاب اللبنانيين توجهوا من اوكرانيا الى أوروبا لاكمال الدراسة

كشفت سفيرة لبنان في بولندا ان عددا لا باس به من الطلاب اللبنانيين الذي وصلوا الى بولندا من اوكرانيا توجهوا الى دول اوروبية اخرى لاكمال دراستهم فيها.

رحلة معاناة الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا لن تنتهي بالعودة إلى لبنان بل هي مستمرة خاصة لمن شارف على إنهاء دراسته ولم يعد بمقدوره اكمالها.

فالسفيرة اللبنانية في بولندا رينا شربل فأن عددا من الطلاب أعادوا النظر في عودتهم إلى بيروت ولجوؤا إلى دول أوروبية لإكمال دراستهم في جامعاتها.

وفي جديد نزوح اللبنانيين من أوكرانيا مع إشتداد المعارك هناك، فقد بلغ عدد الللبنانيين الواصلين الى الحدود البولندية الأوكرانية أكثر من 600 لبناني.

وتشرف الهيئة العليا للاغاثة على نقل اللبنانيين فقط من بولندا بتكليف من مجلس الوزراء وعلى نفقتها فيما من وصل منهم الى بيروت من رومانيا نحو مئتين وخمسين اغلبهم من الطلاب وعلى نفقة احد رجال الاعمال اللبنانيين هناك.

المصدر:يونيوز