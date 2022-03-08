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وزير الصناعة العراقي من بيروت: حريصون على وجود تبادل تجاري مع لبنان

شدد وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، على أن التكامل الصناعي او التعاون في المجال الصناعي هو تعاون مفتوح مع لبنان.
رمز الخبر: ۶۴۰۲۱
تأريخ النشر: 08 March 2022

واوضح الوزير الخباز بعد وصوله إلى مطار بيروت أن ان هناك توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح آفاق التعاون ومساعدة الأشقاء اللبنانيين في الكثير من المجالات، وايضا الاستفادة من الجانب اللبناني في بعض المجالات التي يمتلك هو الخبرة والقدرة على العمل فيها.

وأعلن الخباز أن بغداد حريصة على أن يكون هناك نوع من التبادل التجاري مع بيروت، وقال إنه بدأ العمل في منطقة مشتركة، آملاً ان يكون هناك نوع من المناطق الحرة ونتمنى ان تكون هناك ايضا علاقة مشتركة كمدن صناعية.

ووصل الى بيروت بعد ظهر أمس، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، آتيا من بغداد مع وفد مرافق، في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من وزير الصناعة جورج بوشكيان، وذلك في اطار توطيد العلاقات الصناعية الثنائية بين البلدين.

المصدر:يونيوز

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