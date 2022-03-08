وكالة الطاقة الذرية تدعو لمنع وقوع أي حادث يطال المحطات النووية في أوكرانيا

دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى منع وقوع أي حادث يطال المحطات النووية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح غروسي في تصريح من العاصمة النمساوية فيينا، أن أي حادث نووي محتمل قد يقع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية سيعرض للخطر حياة الذين يعيشون في المنطقة بما في ذلك روسيا.

وأعرب غروسي عن بالغ قلقه إزاء أمن وسلامة المحطات النووية في أوكرانيا.

وشدد غروسي على أن استمرار الاتصالات الآمنة في المنشآت النووية وقدرة العاملين على أداء واجباتهم دون التعرض لأي ضغوط خارجية يعد من أهم البنود المحددة على صعيد السلامة والأمن النووية.

وأكد أن فريقا من وكالة الطاقة الذرية مستعد للتوجه إلى أوكرانيا والاطلاع على مدى سلامة المحطات النووية.

المصدر:يونيوز