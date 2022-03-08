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اوغلو يكشف عن لقاء ثلاثي يجمعه مع نظيريه الروسي والاوكراني الخميس المقبل في انطاليا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسيةلتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والاوكراني، كاشفاً عن لقاء ثلاثي سيجمعه مع نظيريه الروسي والاوكراني الخميس المقبل، في مدينة انطاليا التركية.
رمز الخبر: ۶۴۰۱۹
تأريخ النشر: 08 March 2022

أكّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش اوغلو أنه تواصل مع نظيريه الروسي والأوكراني مرات عدة، لتهدئة الوضع في اوكرانيا.

وخلال تصريح صحفي عقده في مدينة انطاليا التركية، قيّم خلاله آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لفت اوغولو ألى أنّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وتحقيق سلام دائم بينهما.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا في العاشر من الشهر الجاري، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتابع قائلا: "وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته في اللقاء، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعا ثلاثيا".

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب، بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق، نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أوضحت في تصريح لها، أنّ إقرار الاجتماع الثلاثي، جاء عقب الاتصال الذي جرى أمس الأحد، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

المصدر:يونيوز

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