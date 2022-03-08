اختتام مؤتمر المياه في بغداد بتوقيع مذكرات تفاهم لمعالجة شح المياه

اختتم في العاصمة العراقية بغداد مؤتمر المياه الدولي، بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن شح المياه.

وأعلنَ وزيرُ المواردِ المائيةِ مهدي رشيد الحمداني عن توقيعِ العديدِ من مذكراتِ التفاهمِ التي تصُبُ في صالحِ تلافي حدوثِ أضرار بالغةٍ نتيجةَ التغيُراتِ المُناخية.

وأشار الوزير العراقي إلى أن الورقةَ الخضراءَ التي طرحَتْها الحكومةُ ستعالِجُ مشكلةَ التغيُراتِ المُناخية.

ويسود تخوف في العراق من حدوث أزمةِ جفافٍ تؤدي إلى تناقصٍ جديدٍ في مخزونِ البلادِ المائي الذي يُعاني أصلاً من تدنٍ كبيرٍ في إيراداته، وسط انتظار لنتائجَ التفاهماتِ مع دولِ المنبعِ لإطلاقِ الحصصِ المائية.

هذا، وعقدت الحكومة العراقية اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل الازمة الأوكرانية.

وشدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.

كما ناقشت الحكومة العراقية وضع المياه في العراق، وأصدرت توجيهاً بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية، ولاسيما الأساسية منها.

المصدر:يونيوز