نائب قائد العمليات المشتركة يزور المديرية العامة للاستخبارات والأمن

زار نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وكان في استقباله مدير عام المديرية، وضباط ركنها.

وجرى تقديم شرح وافٍ لعمل مفاصل المديرية المهمة، قدمه المدير العام والضباط ذوو الاختصاصات الفنية، أوضحوا فيه الجهد الكبير المبذول من قبل كوادر المديرية القتالية والفنية في مقارعة الإرهاب وتتبع العناصر المجرمة ودك معاقلهم والكشف عن خلاياهم النائمة.

وقدم نائب قائد العمليات المشتركة توجيهاته وأفكاره من ناحية تنسيق العمل الاستخباري بين الوكالات المختلفة، بما يصب في مصلحة عمل العمليات المشتركة، مثنياً على الدور البارز الذي تضطلع به المديرية العامة للاستخبارات والأمن والذي يسهم في بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.

المصدر:يونيوز