السيد رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم

قال رئيس الجمهورية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي: "إن المشاكل والتوترات التي تواجها البشرية اليوم هي ناجمة عن العلم بلا الأخلاق"، مؤكدًا على ضرروة الاهتمام بكلاهما.

ووصف السيد رئيسي اليوم الاثنين في مهرجان خوارزمي الدولي الخامس والثلاثين هذا المهرجان بأنه "أحد مؤشرات الحيوية العلمية كونه يوفر فرصة لعرض المواهب ومشاريع متفوقة ويمكن أن يكون أملًا للمفكرين وخاصة الشباب".

وأشار السيد رئيسي الى اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجهود العلمية والبحثية كأحد أبرز ميزاتها، قائلًا: "إن قائد الثورة الاسلامية يشجع دائما المبدعين والباحثين في البلاد لذلك نشهد اليوم مدى نشاط وفاعلية علمائنا الشباب في مختلف المجالات حيث سجلوا انجازات رائعة في إنتاج العلوم".

وأكد رئيس الجمهورية الإيرانية أن التطور العلمي ساهم في تلبية احتياجات البلاد معتبرا التطور العلمي بأنه "حركة مستمرة تترك تاثيرها على تلبية احتياجات البلاد".

المصدر:يونيوز