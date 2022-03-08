مشاهد لمشاركة طائرة Su-35 تابعة لقوات الفضاء الروسية في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمشاركة طائراتها Su-35 بمهام اعتراض الأهداف الجوية وتوجيه ضربات ضد البنية التحتية العسكرية الاوكرانية.

وذكرت وزراة الدفاع أنه "وخلال عملية عسكرية خاصة ، تقوم أطقم طائرات Su-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بمهام اعتراض الأهداف الجوية وتوجيه ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنية التحتية العسكرية للتشكيلات القومية".

وأضافت الوزارة: "الطيارون المقاتلون يتصدون للاستطلاع الجوي ، ويهاجمون الطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "يتم استخدام القتال على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية، تتيح المعدات الموجودة على متن مقاتلات Su-35 استخدام أسلحة الطيران بأقصى قدر من الدقة".

المصدر:يونيوز