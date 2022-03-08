جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي

أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجي، في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي، تستثني قطاع الطاقة، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك من لندن مع نظيريه الهولندي والكندي، "علينا أن نخفض بشكل تدريجي الاعتماد على الطاقة الروسية...علينا أن نتأكد من أن إمدادات الطاقة لن تتعرض لأي عرقلة، والكثير من الدول أدركت أن هذا سيمثل مشكلة في المستقبل، والدول تختلف في اعتمادها على الطاقة".

وتابع، "نحن موجودون لدعم العالم في الاستغناء عن النفط الروسي"، مضيفا، "نسرع من وتيرة هذه الإجراءات، ولكن ثمة دول أخرى لا تقدر".

ولفت جونسون إلى أن العقوبات على روسيا " لم تحقق الغاية المنشودة بوقف غزو أوكرانيا على المدى القصير، ولكنها ستكون فعالة على المدى البعيد".

المصدر:يونيوز