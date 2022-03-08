رئيس الوفد الروسي المفاوض: منع المتطرفين في أوكرانيا إجلاء المدنيين جريمة حرب

أعرب رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني فلاديمير ميدينسكي عن أسف روسيا لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية التي تم الإعلان عن فتحها في أوكرانيا.

وقال ميدينسكي بعد وصوله إلى القاعة المخصصة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني، إن منع المتطرفين القوميين في أوكرانيا إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية يشكل جريمة حرب ويؤكد أن عدداً من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.

وأشار ميدينسكي إلى أن الوفد الروسي جاهز للمفاوضات وينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة وهو سيحاول مرة أخرى اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً لتأمين ممرات إنسانية لخروج المدنيين من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

المصدر:يونيوز