وزير خارجية الجزائر يزور بيروت ويلتقي الرئيس عون: حريصون على رفع العلاقات إلى مراتب أسمى

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتم أكثر من اي وقت مضى تضامنا بين الدول العربية وتعزيزا لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافا لميثاق جامعة الدول العربية.

وأكد الرئيس عون خلال لقائه وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في بعبدا أن "لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الاسباب التي ادت الى تفرقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع".

وسلم لعمامرة الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الاوضاع العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، حيث أعرب تبون في رسالته عن اعتزازه بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع لبنان والجزائر.

وأكد تبون في رسالته الحرص على رفع العلاقات الى مراتب اسمى في مختلف المجالات بما يخدم المصالح العليا لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

المصدر:يونيوز