النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

وزير خارجية الجزائر يزور بيروت ويلتقي الرئيس عون: حريصون على رفع العلاقات إلى مراتب أسمى

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان الظروف الراهنة في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، تحتم أكثر من اي وقت مضى تضامنا بين الدول العربية وتعزيزا لوحدة الموقف بعد التباعد الذي حصل خلافا لميثاق جامعة الدول العربية.
رمز الخبر: ۶۳۹۹۵
تأريخ النشر: 07 March 2022

وأكد الرئيس عون خلال لقائه وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في بعبدا أن "لبنان لطالما عمل من اجل جمع العرب وإزالة الاسباب التي ادت الى تفرقهم وهو بالتالي يرحب بأي لقاء عربي جامع".

وسلم لعمامرة الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الاوضاع العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، حيث أعرب تبون في رسالته عن اعتزازه بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع لبنان والجزائر.

وأكد تبون في رسالته الحرص على رفع العلاقات الى مراتب اسمى في مختلف المجالات بما يخدم المصالح العليا لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصورة: سماحة قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم التشجير
اقترب من 140 دولارا.. سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 2008
المقداد يتوعد برد سوريا على العدوان الإسرائيلي
السفير الروسي يعلق على تصريحات لافروف بشأن ضمانات الاتفاق النووي: حدث سوء فهم
الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل / النقاط الخلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
أمير عبد اللهيان: تعاون إيران مع أي بلد يجب أن لا يتأثر باجواء العقوبات
امريكا أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا
تساقط كثيف للثلوج في مدينة إفران أنعش الآمال بتخطي الجفاف في البلاد
"الإسراء والمعراج".. فيلم يروي تلك المعجزة ويذكّر بمكانة المسجد الأقصى
ارتفاع النفط لأعلى مستوى منذ 2008 ينعش الآمال بموازنة العام الحالي
اجتماع في البرلمان لمناقشة توزيع اللجان ورئاساتها
رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية يزور مسقط
تقدّم متواصل باتجاه كييف وعلى الجبهة الجنوبية في اليوم الـ12 من العملية العسكرية الروسية
فصائل فلسطينية تبارك عملية الطعن في القدس المحتلة
رئيس الحكومة يبحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مكافحة الفساد والإرهاب
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
الخارجية الايرانية: الإتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل إلتزامها الكامل / النقاط الخلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي
الدفاع الروسية: فتح ست ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا والسيطرة على ست مناطق
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الحكومة ترفع مستوى تحذيراتها من السفر الى روسيا
الجبهة الشعبيّة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في تدمر
إستشهاد وإصابة 31 عسكرياً بهجوم إرهابي في بادية تدمر
غوتيريش يحث على السماح بمرور آمن للمدنيين في ماريوبول وخاركيف وسومي في أوكرانيا
الزاملي يترأس اجتماعاً لبحث أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
الوفد الروسي يصل إلى مينسك للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
الجهاد الاسلامي: جريمة قتل الفتى المقدسي دليل على الاجرام الذي يستهدف أبناء شعبنا