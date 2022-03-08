تظاهرة في غزة إحياء ليوم المرأة ومساندة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

شاركت مئات النسوة بتظاهرة حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة احياء ليوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام.

ورفعت النساء اعلام فلسطين وصورا للاسرى في سجون الاحتلال ويافطات تطالب بوقف الاعتداءات الاسرائيلية عل الشعب الفلسطيني.

ودعا بيان التظاهرة، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة العضوية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، مطالبا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

كما جرى تنظيم تظاهرات ووقفات مماثلة بدعوة من مؤسسات نسوية تنشط في الضفة الغربية قبالة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وفي السياق قال نادي الأسير الفلسطيني إن كيان الاحتلال يواصل اعتقال 32 فلسطينية في سجون "الدامون" من بينهن طفلة و11 أسيرة متزوجة و6 جريحات، فيما صدر بحق نصفهن أحكاما متفاوتة بالسجن وصل أعلاها إلى 16 عاما.

واتهم النادي في بيان إدارة السجون الإسرائيلية بممارسة "أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية".

المصدر:يونيوز