رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الايطالي يدعوان لتنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي اليوم الاثنين الى تنويع إمدادات الطاقة في الدول الاوروبية بعيدا عن روسيا.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي قبل اجتماعها مع دراغي "سنناقش تطورات الوضع في أوكرانيا اضافة الى تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية"، مؤكدة "ضرورة التخلص من الاعتماد على الغاز والنفط والفحم الروسي".

وشددت على أهمية التوجه نحو الموردين الموثوقين عوضا عن روسيا اضافة الى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يعمل على فرض المزيد من العقوبات على موسكو .

من جانبه قال دراغي إن "بلاده ملتزمة بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي مبينا انه تحدث يوم السبت الماضي مع أمير قطر تميم بن حمد وبحث معه على وجه الخصوص كيفية تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين".

وأكد دراغي ضرورة فرض المزيد من العقوبات على موسكو مشيدا بالتضامن الاوروبي في الدفاع عن أوكرانيا.

المصدر:يونيوز