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مدبولي يٌكلف بإعداد خطة طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج وزيادة الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين امس، بإعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج.
رمز الخبر: ۶۳۹۸۸
تأريخ النشر: 07 March 2022

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، تلبيةً لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة، في الحي الثالث R3، أو وحدات العلمين الجديدة، بالأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكذا مشروع "صواري" بمحافظة الإسكندرية.

وجاء هذا التكليف خلال ترؤس مدبولي امس لاجتماع حكومي بحضور كل من "عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومحمد عصام مساعد وزير الإسكان، والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وأحمد سعيد مساعد وزير الإسكان، والمشرف على الشؤون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة."

كما كلف بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حالياً لشريحة متوسطي الدخل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً بالعمل علي تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول علي الوحدات السكنية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي، يولي أهمية كبرى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية بما يحقق الاستفادة المرجوة منها في أقرب وقت ممكن، خاصةً أنها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين على مستوى مصر.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة موقف تمويل المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات طرح عدد من الوحدات التي تمتلكها الهيئة في المدن الجديدة المختلفة، وتم التأكيد في هذا الصدد على الدور التنموي الفعال لهيئة المجتمعات العمرانية في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة حاليا.

المصدر:يونيوز

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