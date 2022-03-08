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عبّارات لنقل اللاجئين تصل الى الحدود مع اوكرانيا تزامنا مع قرار تعليق إطلاق النار

وصلت صباح اليوم الاثنين، الى الحدود الرومانية، عبّارات لنقل اللاجئين الاوكرانيين الذين توافدوا لمغادرة مختلف المدن التي تشهد مواجهات جراء إستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي.
رمز الخبر: ۶۳۹۸۵
تأريخ النشر: 07 March 2022

وكان الجيش الروسي أعلن، صباح اليوم الاثنين، فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

ووفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية فإن الممر من كييف سيؤدي إلى بيلاروس، ولن يكون أمام المدنيين من خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا. وستؤدي الممرات من ماريوبول وسومي إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى روسيا.

وقالت الوزارة إن المغادرين الى كييف سيكون بوسعهم السفر جوا إلى روسيا، مشيرة إلى أنها ستستخدم طائرات مسيرة لمراقبة عملية الإجلاء ولإثبات أن محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم المتحضر بأسره غير مجدية هذه المرة".

وكان الجانبان الروسي والأوكراني قد تبادلا الاتهام بعدم وقف إطلاق النار والقصف مما أدى إلى فشل عمليتي إجلاء كانتا مقررتين من ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة خلال اليومين الماضيين.

هذا وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

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