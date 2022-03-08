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وفاة امرأة بعد وضعها جنينها في صعدة جراء تعذّر إسعافها لعدم توفر المشتقات النفطية

توفيت أمس الأحد أم بعد ولادتها مباشرة في مديرية رازح بصعدة، بعد عجز الأهالي عن اسعافها جراء انعدام الوقود، ما شكلت مأساة لعائلتها.
رمز الخبر: ۶۳۹۸۴
تأريخ النشر: 07 March 2022

الأم الشابة غدير يحيى ناصر تغادر الحياة ضحية لأزمة المشتقات النفطية، فقد وافتها المنية بعد ولادتها لطفلها، نتيجة تعذر إسعافها بسبب انعدام البنزين، هنا في منطقة دهوان بمديرية رازح الحدودية غربي صعدة، وقعت المأساة على أسرة المواطن ماجد مقدر ناصر زوج المتوفية.

تلا بُعد المنطقة عن مركز المديرية منع لدخول المواد البترولية، من قبل التحالف، ما أثر بشكل مباشر وجعل الازمة تلقي بنتائجها الكارثية على هذه الاسرة، في اخذها لام من بين طفليها.

لا شك ان الحصار يحصد أرواحا بريئة كما هو القصف، ومن المفارقات التي كشفتها الحرب على اليمن تباكي المجتمع الدولي على احداث طارئة لم تستغرق لأيام منذ بدئها، فيما اليمنيون يعانون منذ سبعة أعوام دون اكتراث لمعاناتهم الإنسانية.

المصدر: قناة المسيرة

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