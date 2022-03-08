جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفىا بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد، ذلك تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اللواء أشرف أحمد شريف أن "إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية وأن ذلك الإحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة".

وشدد على أن "القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن".

المصدر:يونيوز